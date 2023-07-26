В Югре 27 и 28 июля пройдут сплошные проверки водителей на трезвость

Фото: Госавтоинспекция Югры

В четверг и пятницу в Югре пройдет проверка водителей на «трезвость». Об этом сообщили в официальном телеграм-канале окружной Госавтоинспекции.

- 27 и 28 июля текущего года на автодорогах федерального значения «Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск», «Подъезд к г. Сургут» и регионального значения «Нефтеюганск – левый берег р. Объ» сотрудники отдельного батальона ДПС окружной Госавтоинспекции проведут профилактическое мероприятие по массовой проверке водителей на предмет управления транспортными средствами с признаками опьянения - говорится в сообщении.

Проверят всех водителей, которые попадут в зону действия мероприятий. Автоинспекторы визуально оценят состояние каждого водителя и если заметят признаки опьянения примут меры. Кроме этого, полицейские напомнят водителям о последствиях управления авто в нетрезвом состоянии.