В Югре 25 июля прогнозируют теплую погоду с кратковременным дождем Фото: Юлия Кучеренко

В ХМАО сегодня, 25 июля, переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь, гроза, а ночью туман. Ветер переменных направлений слабый ночью и северных направлений 7-12 м/с днем. Температура воздуха ночью +11,+16 °С. Днем воздух прогреется до +23, +28 °С.

В Ханты-Мансийске также переменная облачность. Кратковременный дождь, днем гроза. Ветер ночью слабый, днем северо-западный 7-12 м/с. Ночью столбик термометра покажет +14, +16 °С, а днем будет +23, +25 °С.

Фото: ГУ МЧС России по ХМАо-Югре

Раньше по росе судили и о погоде на ближайшее время. Сильная роса и туман по утру предвещали ясные дни. Если же не было росы ни на лугу, ни в низинах — это было верным признаком приближающегося ненастья.