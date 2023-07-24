Фото: пресс-служба УМВД России по ХМАО — Югре

В Сургуте полицейский спас тонущую женщину и ее спасителя. Случилось это в районе водоема ГРЭС-2. Полицейские приехали на место и увидели, что далеко от берега в воде тонут мужчина и женщина. Старший сержант Сергей Кирилихин быстро сняв с себя одежду и взяв с берега пустую пластиковую бутылку, бросился в воду.

Добравшись до них, он выяснил, что они уже давно в воде, но плыть к берегу не могут, оба выбились из сил. Полицейский подложил бутылку под спину женщине, и все вместе, держась друг за друга, они поплыли к берегу.

Позже выяснилось, что 24-летняя сургутянка после распития алкогольной продукции пошла купаться, но не рассчитала собственных сил. От беспомощности она стала звать на помощь. Ее крики услышал, проживающий рядом с водохранилищем 71-летний местный житель, который собирался рано утром порыбачить. Мужчина подплыл к ней, когда она уже уходила под воду. Ему удалось вытащить девушку на поверхность, но доплыть до берега было тяжело из-за течения. Все, что он мог сделать, это держаться на плаву вместе с ней до прибытия помощи. В этот момент к ним и подплыл полицейский.