В Югре 23 июля столбик термометра покажет +28 градусов Фото: Юлия Кучеренко

В Югре сегодня переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12, +17 °С, днем потеплеет до +23, +28 °С.

В Ханты-Мансийске переменная облачность. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Ночью столбик термометра покажет +13, +15 °С, днем прогреется до +25, +27 °С.

Подробнее о погоде в регионе можно узнать в инфографике МЧС.