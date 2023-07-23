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НовостиОбщество23 июля 2023 3:05

В Югре 23 июля столбик термометра покажет +28 градусов

Ветер разгуляется до 10 м/с
Виктория Терина
В Югре 23 июля столбик термометра покажет +28 градусов

В Югре 23 июля столбик термометра покажет +28 градусов

Фото: Юлия Кучеренко

В Югре сегодня переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12, +17 °С, днем потеплеет до +23, +28 °С.

В Ханты-Мансийске переменная облачность. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Ночью столбик термометра покажет +13, +15 °С, днем прогреется до +25, +27 °С.

Подробнее о погоде в регионе можно узнать в инфографике МЧС.

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре