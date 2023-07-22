Глава Следственного комитета Бастрыкин занялся вопросом гибели рыбы в реках Югры

Следователи завели уголовное дело о массовой гибели рыбы. Фото: Татьяна Коркина

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело о массовой гибели рыбы в реках ХМАО-Югры.

По данным ведомства, в соцсетях сообщалось о массовой гибели осетровых рыб в результате загрязнения нефтепродуктами реки и бесконтрольного их сброса в указанный водоем в районе поселка Банный. Кроме того, пользователи заявляют, что профильные меры реагирования не принимаются.

Следком дал указание провести проверку по данному факту. Также руководитель СК РФ по ХМАО-Югре Михаил Мокшин должен представить Бастрыкину доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела.