В Нягани 30-летний мужчина погиб во время ремонта бензовоза

Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

В Нягани следователи выясняют обстоятельства гибели 30-летнего мужчины. Подробности происшествия рассказали в СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

- Няганским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре проводится процессуальная проверка по сообщению о гибели мужчины - говорится в сообщении.

Вечером 19 июля 2023 года в одном из гаражей по улице Лазарева в Нягани собственник бензовоза и его сын ремонтировали транспорт. При ремонте произошло возгорание автотехники. В результате полученных телесных повреждений 30-летний мужчина скончался на месте, а его отец госпитализирован в тяжелом состоянии. Во время проверки следователи выяснят, что произошло на самом деле.

- После проведения необходимых проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение - дополнили в ведомстве.