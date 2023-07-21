В Югре выявлено 6 новых случаев коронавируса за день Фото: Юлия Кучеренко

В Югре произошло 270 352 случая коронавируса. По данным на 21 июля зафиксировано 6 новых случаев COVID-19 в 4 муниципалитетах, а именно: в Сургуте - 2; Ханты-Мансийске - 1; Нижневартовске - 2; Мегионе - 1.

На момент выявления у 6 человек наблюдались признаки ОРВИ. Контакт установлен в 6 случаях. За сутки на COVID обследовано 839 человек, всего прошли обследование 3 824 671. За весь период от COVID умерло 2 618 человек. За сутки выписались по выздоровлению 7 человек, за весь период пандемии вылечились 267 696 жителей региона.

На 21 июля 2023 в России зафиксировано 18 379 583 случая заражения коронавирусом. Общее число смертей от коронавируса в России составляет 380 076 человек. Вылечились от вируса - 17 798 245.