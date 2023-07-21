В Югре сегодня будет дождь и гроза Фото: Юлия Кучеренко

В Югре 21 июля ожидается переменная облачность. Ночью местами, а днем в большинстве районов кратковременный дождь. В отдельных районах гроза. Ветер ночью слабый, днем юго-западный 7 – 12 м/с. Температура воздуха ночью +14, +19 °С, днем воздух прогреется до +22,+27 °С.

В Ханты-Мансийске также переменная облачность. Кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью слабый, днем юго-западный 7 – 12 м/с. Ночью столбик термометра покажет +16, +18 °С, а днем +23, +25 °С.

Подробнее о погоде в регионе можно узнать в инфографике МЧС.