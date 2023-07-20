В Югре 21 июля проверят водителей на соблюден

В Югре проверят водителей на соблюдение правил перевозки детей. Проверки пройдут 21 июля 2023 года в рамках окружной акции «Внимание каждому!». Дорожные полицейские всего округа проконтролируют соблюдение безопасной перевозки юных пассажиров и напомнят о необходимости детских удерживающих устройств и ремней безопасности.

Контроль пройдет и по загородным автодорогам региона. Также массовые проверки автовладельцев пройдут на трассе федерального значения «Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск».

Госавтоинспекторы призывают водителей использовать пассивные средства защиты при поездках в автотранспорте и акцентируют внимание взрослых на тяжести последствий аварий при пренебрежении элементарными правилами личной безопасности и безопасностью маленьких пассажиров.