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НовостиОбщество20 июля 2023 14:00

В Югре 21 июля проверят водителей на соблюден

Контроль пройдет по всему округу
Виктория Терина
В Югре 21 июля проверят водителей на соблюден

В Югре 21 июля проверят водителей на соблюден

В Югре проверят водителей на соблюдение правил перевозки детей. Проверки пройдут 21 июля 2023 года в рамках окружной акции «Внимание каждому!». Дорожные полицейские всего округа проконтролируют соблюдение безопасной перевозки юных пассажиров и напомнят о необходимости детских удерживающих устройств и ремней безопасности.

Контроль пройдет и по загородным автодорогам региона. Также массовые проверки автовладельцев пройдут на трассе федерального значения «Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск».

Госавтоинспекторы призывают водителей использовать пассивные средства защиты при поездках в автотранспорте и акцентируют внимание взрослых на тяжести последствий аварий при пренебрежении элементарными правилами личной безопасности и безопасностью маленьких пассажиров.