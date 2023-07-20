Сургутские Госавтоинспекторы помогли роженице попасть в больницу Фото: Татьяна Коркина

Сотрудники сургутской Госавтоинспекции помогли роженице попасть в больницу. Это случилось когда возле патрульной машины остановился автомобиль и из него вышел взволнованный водитель, сообщив, что в машине рожает супруга и попросил о помощи.

Полицейские сразу откликнулись на просьбу, оповестили дежурную часть ГИБДД, и, включив спецсигнал, сопроводили семью в Сургутский перинатальный центр. Спустя 20 минут женщина родила здорового мальчика по имени Сайфуллах. Малыш стал четвертым ребенком в семье, у супругов уже растут два сына и дочка.

Но на этом история не закончилась. Полицейские решили встретить новорожденного и его маму при выписке. Они пришли с цветами и подарили игрушечный автомобиль «ДПС». Стражи порядка надеются, что игрушка станет для малыша талисманом, и, возможно, в будущем он тоже станет полицейским.