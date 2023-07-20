В Югре коронавирусом заболели еще 2 человека Фото: Татьяна Коркина

В Югре коронавирусом заболели 270 346 человек. За сутки зафиксировано 2 новых случая COVID-19 в 2 муниципалитетах, а именно: в Сургуте - 1; Ханты-Мансийске - 1.

На момент выявления у 2 человек наблюдались признаки ОРВИ. Контакт установлен в 1 случае. За сутки на COVID обследовано 669 человек, всего прошли обследование 3 823 832. За весь период от COVID умерло 2 618 человек. За сутки выписались по выздоровлению 4 человека, за весь период пандемии вылечились 267 689 югорчан.

На 20 июля 2023 в России зафиксировано 18 379 583 случаев заражения коронавирусом. Число смертей от коронавирусной инфекции в России составляет 380 076 человек. В активной фазе болезни находятся 201 262 человек. Подтвержденных случаев полного излечения от вируса на сегодня 17 798 245.