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НовостиОбщество19 июля 2023 17:37

В Сургуте по просьбе горожан автобусный маршрут № 10 вернется на улицу Гагарина

Автобус будет ехать по улице Энергетиков, Гагарина, Республики, Майская и далее до поселка Финского
Виктория Терина
Сургутский маршрут № 10 вернется на ул. Гагарина

Сургутский маршрут № 10 вернется на ул. Гагарина

Фото: Татьяна Коркина

Сургутский маршрут № 10 вернется на улицу Гагарина. Об этом сообщили в администрации города, отметив что такое решение приняли на заседании комиссии при администрации города вместе с представителями Общероссийского народного фронта и активными жителями.

Горожане с 20 мая через соцсети и центр приема обращений больше пяти тысяч раз обратились с вопросами к властям. Из них около семи процентов касаются изменения данного маршрута.

Автобус будет ехать по улице Энергетиков, Гагарина, Республики, Майская и далее до поселка Финского. Из маршрута уберут заезд на остановку «Университет», но студенты могут выходить на остановках «Горвоенкомат» или «Газпром».