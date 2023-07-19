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НовостиОбщество19 июля 2023 4:42

Глава Нижневартовска встретился с военнослужащими СВО, находящимися в отпуске

Они обсудили вопросы гуманитарных поставок в зону СВО и помощи семьям военнослужащих
Виктория Терина
Фото: телеграм-канал Дмитрия Кощенко

Фото: телеграм-канал Дмитрия Кощенко

Глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко провел встречу с военнослужащими СВО, находящимися в отпуске. Подробности встречи мэр города опубликовал в своем телеграм-канале.

- Тепло пообщался с военнослужащими СВО, находящимися в отпуске – Антоном Орликовским и Александром Кудриным. Парни рассказали о том, как проходят службу, какие есть трудности и как они их преодолевают. Также обсудили вопросы гуманитарных поставок в зону СВО, помощи семьям военнослужащих, военно-патриотического воспитания молодежи - сообщил Дмитрий Кощенко.

Кроме того, он вручил Антону Орликовскому благодарственное письмо администрации города за активное участие в реализации городских программ, содействие в проведении общественно значимых мероприятий и благотворительную деятельность.

Глава Нижневартовска пожелал защитникам стойкости, мужества и удачи.