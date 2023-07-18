В Сургуте впервые провели внутриутробную операцию для сохранения сразу двух малышей

Фото: Директор Депздрава Югры

В Сургутском центре охраны материнства и детства впервые в Югре выполнили внутриутробные операции. До этого беременным пациенткам с патологиями развития плода такие операция проводили только в Федеральных центрах.

Первую операцию сделали пациентке с многоплодной беременностью. Патология заключалась в том, что оба ребенка находились в одной плаценте и происходил сброс крови от одного к другому, в итоге у одного плода развивалась тяжелая анемия, а у другого сгущение крови. Оба состояния были опасны и угрожали жизни детей. Операция прошла удачно, рассказывает директор депздрава Югры Алексей Добровольский.

В регионе уже провели 3 внутриутробных переливания крови у плодов с тяжелой формой определенного заболевания. Сургутским врачам помогали коллеги из Екатеринбурга.