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НовостиПроисшествия18 июля 2023 10:21

Следователи проверили жалобу жильцов дома в Советском и возбудили уголовное дело о халатности

Жильцы многоквартирного дома пожаловались следователям на трещины в стенах и потолках
Виктория Терина
Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

Обращение жильцов многоквартирного дома в Советском стало поводом в возбуждении уголовного дела о халатности.

- Югорским межрайонным следственным отделом следственного управления СКР по ХМАО – Югре проведена процессуальная проверка по обращению жителей многоквартирного дома в городе Советском о нарушениях, допущенных при строительстве дома, ненадлежащем контроле за ходом строительства, что привело к образованию трещин на стенах и потолках - говорится в сообщении силового ведомства.

В доме, после обращения жильцов в правоохранительные органы, провели проверку. По ей результатам принято решение - возбудить уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ "халатность".