В Югре за день зафиксирован 1 случай заболевания коронавирусом Фото: Юлия Кучеренко

В Югре за все время выявлено 270 336 случаев коронавируса. За минувшие сутки подтвержден один новый случай COVID-19 в одном муниципалитете, а именно: в Сургуте.

У заболевшего человека наблюдались признаки ОРВИ, заболевший был в контакте с больным. За сутки на COVID обследовано 520 человек, всего прошли обследование 3 822 037. За весь период от COVID умерло 2 618 человек. За сутки выписались по выздоровлению четыре человека, за весь период пандемии вылечились 267 679 югорчан.

Окружной Роспотребнадзор советует жителям региона чаще мыть руки, особенно после посещения любых общественных мест, транспорта, прикосновений к дверным ручкам, деньгам, оргтехнике общественного пользования на рабочем месте, перед едой и приготовлением пищи.