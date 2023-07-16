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НовостиОбщество16 июля 2023 2:09

В Югре 16 июля потеплеет до +27 градусов

По южной половине округа возможен кратковременный дождь
Виктория Терина
В Югре 16 июля потеплеет до +27 градусов

В Югре 16 июля потеплеет до +27 градусов

Фото: Юлия Кучеренко

В Югре 16 июля синоптики прогнозируют переменную облачность. Преимущественно без осадков, ночью местами по южной половине округа возможен кратковременный дождь. Ветер северо-восточный 5-10 м/с, в отдельных районах порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +8, +13 °С, днем потеплеет до +22, +27 °С.

В Ханты-Мансийске переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11, +13 °С, днем воздух прогреется +24, +26 °С.

Подробнее о погоде в ХМАО можно узнать в инфографике МЧС.

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре