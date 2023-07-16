В Югре 16 июля потеплеет до +27 градусов Фото: Юлия Кучеренко

В Югре 16 июля синоптики прогнозируют переменную облачность. Преимущественно без осадков, ночью местами по южной половине округа возможен кратковременный дождь. Ветер северо-восточный 5-10 м/с, в отдельных районах порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +8, +13 °С, днем потеплеет до +22, +27 °С.

В Ханты-Мансийске переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11, +13 °С, днем воздух прогреется +24, +26 °С.

Подробнее о погоде в ХМАО можно узнать в инфографике МЧС.