Ханты-Мансийский автономный округ реализует мегапроекты в НОЦ для достижения технологического лидерства

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В Ханты-Мансийском автономном округе, как еще в 36 субъектах Российской Федерации, работает научно-образовательный центр мирового уровня. Это связано с тем, что сегодня – время прорывных технологий и инноваций, генерировать которые будут талантливые молодые ученые. В рамках Десятилетия науки и технологий и под эгидой национального проекта «Наука и университеты» выделяются значительные деньги на поддержку научных кадров и создание научно-образовательных центров (НОЦ) мирового уровня с первоклассными условиями для исследовательской работы.

В условиях санкций ученые оперативно переориентировали векторы развития ради успеха в импортозамещении и обеспечении технологического суверенитета России.

Возможности прорывных проектов отечественных ученых и их дальнейшее взаимодействие с иностранными коллегами на днях обсудили на Форуме будущих технологий «Вычисления и связь «Квантовый мир» во время панельной сессии «Технологический суверенитет и место России в международной науке: противоречие или синергия?».

По мнению спикеров форума, полного технологического суверенитета нет ни у одной страны мира, однако строить свою технологическую экосистему все-таки нужно.

- Россия должна в течение ближайших 10—15 лет выстроить свое технологическое пространство с объемом около одного миллиарда человек. Для этого нужны реальные партнерства с пространством доверия и без диктата. Монополии будут умирать. Многие наши технологии для этого уже готовы, например, в области кибербезопасности и проекты «Росатома». Кроме того, нужны задачи, которые уходят за горизонт и становятся целью жизни нескольких поколений», — заявил президент Ассоциации экспорта технологического суверенитета; профессор кафедры прикладного анализа международных проблем Московского государственного института международных отношений Министерства иностранных дел Российской Федерации (МГИМО МИД России) Андрей Безруков.