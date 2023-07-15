В Сургуте военнослужащим выдают тактические шлемы и армейскую аптечку

Фото: администрация Сургута

Тактический шлем с высоким уровнем защиты и армейскую аптечку выдают в Сургуте военнослужащим, подписавшим контракт на службу в Вооруженных силах России. Кроме того, военным выдают рюкзаки со снаряжением и обмундированием, а по заявкам командиров частей – дополнительным тактическим оборудованием – тепловизорами, дронами и устройствами связи.

Напомним, в Югре тем, кто заключил контракт на службу в армии в Югре, выплачивают 650 тысяч рублей. Еще 150 тысяч рублей бойцы получают за каждые четыре месяца службы.

Где получить консультацию о вступлении в Вооруженные силы РФ?

- в аэропорту Сургута;

- во временном здании ж/д вокзала;

- в миграционном центре по ул. Быстринская, 3.

Узнать больше о контрактной службе, записаться на консультацию в пункт отбора можно по телефону: +7(982)596-82-75 либо через чат-бот «Служба по контракту г. Сургут» @ContractServiceSurgut_bot.