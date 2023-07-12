В Югре семь человек за день заразились коронавирусом Фото: Юлия Кучеренко

В Югре за все время выявлено 270 324 случая коронавируса. Не зафиксировано и подтверждено семь новых случаев COVID-19 в двух муниципалитетах, а именно: в Сургуте - 4 и Нижневартовске - 3.

На момент выявления у 7 человек наблюдались признаки ОРВИ. Контакт установлен в 7 случаях. За сутки на COVID обследовано 925 человек, всего прошли обследование 3 819 422. За весь период от COVID умерло 2 618 человек. За сутки выписались 9 человек, за весь период пандемии вылечились 267 645 югорчан.

Роспотребнадзор советует югорчанам мыть руки после посещения любых общественных мест, транспорта, прикосновений к дверным ручкам, деньгам и т.п., чтобы не допустить заражения коронавирусом.