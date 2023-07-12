В Югре 12 июля воздух прогреется до +29 градусов Фото: Юлия Кучеренко

В Югре 12 июля ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 6-11 м/с, днем местами порывы 15-17 м/с. Ночью столбик термометра покажет +13, +18 °С, а местами по северной половине +7, +12 °С, днем воздух прогреется до +24, +29 °С, а местами по северной половине +14,+19 °С.

В Ханты-Мансийске также переменная облачность. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь. Ветер восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +13, +15 °С, а днем +24,+26 °С.

Подробнее о погоде в регионе можно узнать в инфографике МЧС.