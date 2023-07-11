В Югре тушат 24 природных пожара

Фото: официальный канал ФБУ «Авиалесоохрана»

В Югре тушат 3 ландшафтных пожара на площади 416,4 гектаров, в том числе: 2 пожара в Березовском районе на площади 329 га и пожар в Ханты-Мансийском районе на площади 77,4 га. А так же проводятся работы по тушению 21 лесных пожаров на площади 9 436,7 га, из них локализовано 9 пожаров на площади 1685,6.

Семь лесных пожаров в Белоярском лесничестве на площади 2 364,6 га, локализовано 5 пожаров на площади 784,6 га; 5 пожаров в Березовском лесничестве на площади 4508,5 га, локализовано 2 пожара на площади 710 га; 3 пожара в Кондинском лесничестве на площади 169 га, локализован 1 пожар на площади 1 га; 1 пожар в Октябрьском лесничестве на площади 2115 га; 3 пожара в Самаровском лесничестве на площади 212,5 га, локализован 1 пожар на площади 190 га; 1 пожар в Советском лесничестве на площади 67 га и 1 пожар в Сургутском лесничестве на площади 0,1 га.

Ликвидацией пожаров занимаются 498 работника Авиалесоохраны Югры, используется необходимое оборудование и техника. Авиапатрулирование югорских лесов осуществляется в постоянном режиме. За прошедшие сутки в регионе потушили 10 лесных пожаров на площади 570,8 га.

Всего с начала пожароопасного периода в Югре ликвидировали 145 ландшафтных пожара на площади 24092,03 га; 345 лесных пожаров на площади 34818,54 га и 6 возгораний на землях ООПТ на площади 525 га.