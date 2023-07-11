В Югре продолжают ремонтировать мост через реку Обь в районе Сургута

Фото: Управление автомобильных дорог Югры

В Югре продолжается ремонт моста через реку Обь в районе Сургута. Ремонт моста идет по графику. В сутки по этому мосту проезжает больше 22 тысяч автомобилей, в том числе большегрузный транспорт, поэтому важно, чтобы он соответствовал всем требованиям безопасности и грузоподъемности.

Специалисты уже заменили мостовое полотно на правой полосе моста в осях опор с 10 по 19, а также заменили барьерное ограждение. Сейчас механизированным способом строители демонтируют старую гидроизоляцию мостового перехода, выполняют очистку металлической ортотропной плиты на средней полосе, укладывают покрытие.

До конца дорожно-строительного сезона на оставшемся участке моста специалисты заменят покрытие, барьерное ограждение и нанесут дорожную разметку.

На период ремонтных работ продолжают действовать весогабаритные ограничения.