В Югре 11 июля потеплеет до +31 градуса, но будет ветрено Фото: Юлия Кучеренко

В Югре сегодня, 11 июля, ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 5 – 10 м/с, днем в отдельных районах порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +10, +15° С, в южных районах до +12 °С, днем потеплеет до +17, +22 °С, а по южной половине округа до +31 °С.

В Ханты-Мансийске ожидается переменная облачность. Кратковременный дождь. Ветер северо-восточный 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью +13, +15 ° С, днем потеплеет до +20, +22 °С.

Подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.