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НовостиОбщество11 июля 2023 1:06

В Югре 11 июля потеплеет до +31 градуса, но будет ветрено

Местами кратковременный дождь и гроза
Виктория Терина
В Югре 11 июля потеплеет до +31 градуса, но будет ветрено

В Югре 11 июля потеплеет до +31 градуса, но будет ветрено

Фото: Юлия Кучеренко

В Югре сегодня, 11 июля, ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 5 – 10 м/с, днем в отдельных районах порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +10, +15° С, в южных районах до +12 °С, днем потеплеет до +17, +22 °С, а по южной половине округа до +31 °С.

В Ханты-Мансийске ожидается переменная облачность. Кратковременный дождь. Ветер северо-восточный 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью +13, +15 ° С, днем потеплеет до +20, +22 °С.

Подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре