Прокуратура Югры контролирует тушение природных пожаров в округе Фото: Татьяна Коркина

Прокуратура Югры продолжает контролировать тушение природных пожаров и введение режима чрезвычайной ситуации на территории региона.

Ведомство проверит и даст оценку своевременности принятия специализированными службами мер по недопущению возникновения природных пожаров и полноте действий по их ликвидации. Об этом говорится на сайте надзорного ведомства. В случае нарушений примут меры прокурорского реагирования.

По поручению прокурора округа Ботвинкина Е.Б. для оценки достаточности принятых мер по тушению пожаров на место наиболее крупных возгораний выезжали прокуроры Берёзовского и Кондинского районов, а также Белоярского.