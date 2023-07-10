В гребле на обласах в ХМАО приняли участие больше 200 спортсменов из разных точек мира

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

В Ханты-Мансийске, в прошедшие выходные, прошел международный этнофестиваль «Югорские обласа», в котором приняли участие более 200 спортсменов из России, Турции, Нигерии, Ирана, Камеруна, Замбии и Китая. Они соревновались в гребле на обласах.

Обласа – это легкие выдолбленные из единого ствола кедра или сосны лодки, которые придумали умельцы народов ханты и манси. Сейчас они известны в разных уголках мира. В рамках фестиваля состоялись индивидуальные и массовые сплавы.

Фото: АУ "ЮграМегаСпорт"

Президент Всемирного общества этноспорта Алексей Кыласов поделился мнением, что гребля на обласах - это не спорт в чистом виде, а всё-таки нечто особенное. Из-за небольших волн и ветра создается препятствия, но для спортсменов это и есть настоящее приключение, они испытывают азарт.

- Именно непредсказуемость – основная черта мероприятий, связанных с традиционной культурой. Люди всегда полагались на волю высших сил, духов, поэтому все воспринимается ими как данность. Элемент внезапности создает ту аутентичную среду, которой все наслаждаются, - отмечает Алексей Кыласов.

Как сообщили в ГУ МЧС России по ХМАО-Югре, фестиваль прошел весело и без происшествий, ведь все участники были в спасательных жилетах и за всем происходящим бдительно следили инспекторы ГИМС МЧС России.