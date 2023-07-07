В Нефтеюганске на 72-м году жизни умер бывший спикер думы Геннадий Григорьев

Он ушел из жизни на 72-м году. Фото: Татьяна Коркина

В Нефтеюганске умер депутат Думы III созыва Геннадий Григорьев. С 2006 по 2011 год он занимал пост председателя городской Думы, рассказали в пресс-службе парламента. Депутат обладает множеством почетных наград. Соболезнования родным и близким Геннадия Григорьева выразили его коллеги по Думе.

– На 72-ом году ушел из жизни Геннадий Яковлевич Григорьев. Где бы не трудился, он всегда мог настроить коллектив на нужный лад, на сплочение, умел выстраивать конструктивный диалог с депутатами, главой города и администрацией. О нем отзывались, как о порядочном, грамотном, требовательном и справедливом управленце, – вспоминают депутаты и сотрудники аппарата Думы города Нефтеюганска.

Фото: официальный сайт городской Думы Нефтеюганска.

Напомним, Геннадий Григорьев в свое время работал руководителем ООО «ЮНГ-Энергонефть», в последствии его избрали депутатом Думы Нефтеюганска.