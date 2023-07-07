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НовостиПроисшествия7 июля 2023 1:16

После экстремального потепления жителей Югры ждет резкое похолодание

Рассказываем, какая погода будет в Югре 7 июля 2023 года
Серафима Краснова
Фото: Главное управление МЧС России по ХМАО-Югре.

Фото: Главное управление МЧС России по ХМАО-Югре.

В пятницу, 7 июля, в Югре ожидается сильное похолодание. По данным синоптиков Гисметео, дневная температура воздуха будет в пределах от +21 до +26 градусов. В отдельных районах столбики термометров опустятся до отметки в +17 градусов. Существенных осадков не прогнозируется, местами грозы и ухудшение погоды.

А вот ночью на регион обрушатся кратковременные дожди. Порывы ветра достигнут 17 метров в секунду. Атмосферное давление продолжит расти. Ветер западный.

В субботу, 8 июля, похолодает еще сильнее. Столбики термометров упадут до +20 градусов днем, местами до +15.