В Югре 3 июля побит температурный рекорд за последние 127 лет метеонаблюдений

Аномальная жара в Югре продержится до 8 июля. Фото: Виктория Гаврик

В Югре 3 июля 2023 года был побит исторический температурный рекорд. Об этом рассказал заместитель директора департамента недропользования и природных ресурсов ХМАО Егор Збродов. По словам эксперта, во вторник столбик термометра в Югре поднялся до 33,4 градуса, побив тем самым исторический максимум за всю историю метеонаблюдения – за 127 лет.

– Во вторник в Ханты-Мансийске зафиксирован температурный рекорд – 33,4 градуса за всю историю метеонаблюдения – за 127 лет, – пояснил Егор Збродов.

Кстати, по данным Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, предыдущий рекорд был зафиксирован в июле 1989 года, тогда воздух прогрелся до плюс 33,1 градуса.

Напомним, аномальная жара в Югре продержится до субботы, 8 июля. На выходных температура воздуха в регионе начнет падать.