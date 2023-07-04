Из Нефтеюганска отправили для бойцов батальона «Югра» машину с прицепом

Для солдат также направили гуманитарную помощь. Фото: Виктория Гаврик

Жители Нефтеюганска отправили в зону спецоперации автомобиль с прицепом. Газель передадут бойцам батальона «Югра», рассказали в пресс-службе городской администрации.

По данным мэрии, для солдат также направили гуманитарную помощь. В него попали квадрокоптер и тепловизоры, а также тактические наушники и маскировочные сети.

Активное участие в организации сбора приняли представители добровольческой группы «Тепло для солдата» и бывшие военнослужащие-морпехи. Кроме того, горожане помогли собраться в дорогу солдату, который пришел на побывку домой.