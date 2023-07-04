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НовостиПолитика4 июля 2023 12:31

Из Нефтеюганска отправили для бойцов батальона «Югра» машину с прицепом

Для солдат также направили гуманитарную помощь
Серафима Краснова
Для солдат также направили гуманитарную помощь.

Для солдат также направили гуманитарную помощь.

Фото: Виктория Гаврик

Жители Нефтеюганска отправили в зону спецоперации автомобиль с прицепом. Газель передадут бойцам батальона «Югра», рассказали в пресс-службе городской администрации.

По данным мэрии, для солдат также направили гуманитарную помощь. В него попали квадрокоптер и тепловизоры, а также тактические наушники и маскировочные сети.

Активное участие в организации сбора приняли представители добровольческой группы «Тепло для солдата» и бывшие военнослужащие-морпехи. Кроме того, горожане помогли собраться в дорогу солдату, который пришел на побывку домой.