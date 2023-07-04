Шесть дачных кооперативов в Сургуте 5 июля 2023 года останутся без электричества до 20:00

Ограничения продлятся с 9 утра до 8 вечера. Фото: Татьяна Коркина

Шесть дачных товариществ останется Сургута останется без света на весь день 5 июля 2023 года. В городе пройдут масштабные работы на подстанции №121. Они продлятся с 9 утра до 8 вечера, рассказали в пресс-службе ООО «СГЭС». Так, электроэнергию выключат в следующих кооперативах: СПК «Север», ПСК «Север 1», СОТ «Прибрежный», СПК СТ «Энергостроитель», СТ 43 «Полимер», ПСОК 45 «Заречный».

– Всю необходимую информацию жители дачных кооперативов могут узнать по телефонам: +7 (3462) 32-35-35, 8-800-200-02-76 (звонок бесплатный), – заявили в пресс-службе энергетической компании.

Отметим, энергетики приносят дачникам извинения за временные неудобства и обращают внимание на то, что данная мера направлена на повышение надежности электроснабжения населения.