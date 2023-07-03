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НовостиОбщество3 июля 2023 12:40

В Нижневартовске к осени хотят расширить парковки у городских поликлиник

Сейчас проходит корректировка технического задания на обустройство дополнительных парковочных мест
Серафима Краснова
Сейчас проходит корректировка технического задания на обустройство дополнительных парковочных мест.

Сейчас проходит корректировка технического задания на обустройство дополнительных парковочных мест.

Фото: Татьяна Коркина

На очередном заседании городской Думы Нижневартовска подняли вопрос о дефиците парковочных мест у первой и пятой поликлиник. После длительный обсуждений и работы над проблемой, парламентарии приняли решение.

Деньги для увеличения количества парковочных мест уже выделены. Заместитель главы города и директор департамента ЖКХ Анатолий Боков сообщил, что дополнительные парковки будут обустроены к осени, если будет найден подрядчик.

Сейчас проходит корректировка технического задания на обустройство дополнительных парковочных мест.