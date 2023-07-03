В Нижневартовске к осени хотят расширить парковки у городских поликлиник

Сейчас проходит корректировка технического задания на обустройство дополнительных парковочных мест. Фото: Татьяна Коркина

На очередном заседании городской Думы Нижневартовска подняли вопрос о дефиците парковочных мест у первой и пятой поликлиник. После длительный обсуждений и работы над проблемой, парламентарии приняли решение.

Деньги для увеличения количества парковочных мест уже выделены. Заместитель главы города и директор департамента ЖКХ Анатолий Боков сообщил, что дополнительные парковки будут обустроены к осени, если будет найден подрядчик.

Сейчас проходит корректировка технического задания на обустройство дополнительных парковочных мест.