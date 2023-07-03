В Югре с начала 2023 года на 40% увеличилось количество IT-преступлений

За шесть месяцев аферисты совершили свыше 2600 подобных правонарушений. Фото: Татьяна Коркина

В Югре с начала 2023 года выросла на 40% доля IT-преступлений. За шесть месяцев аферисты совершили свыше 2600 подобных правонарушений. По словам врио начальника управления уголовного розыска МВД РФ по Югре Алексея Бородина, ущерб от мошеннических действий для жителей составил почти 458 миллионов рублей, что на 40% выше, чем годом ранее.

Среди наиболее частых способов обмана граждан – звонки лжесотрудников банка или якобы полицейских. Далее следуют инвестиции в сомнительные брокерские организации и игры на бирже. Злоумышленники, чтобы выманить деньги, нередко обманывают югорчан, что их родственники попали в беду.

Полицейские рекомендуют гражданам не отвечать на звонки с неизвестных номеров, а также объяснять пожилым родственникам, что нельзя переводить деньги и отдавать накопления посторонним лицам.