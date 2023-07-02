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НовостиПроисшествия2 июля 2023 4:01

В Югре 2 июля будет жарко, но пройдет дождь с грозой

Воздух прогреется до +29 градусов
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
В Югре 2 июля будет жарко, но пройдет дождь с грозой

В Югре 2 июля будет жарко, но пройдет дождь с грозой

Фото: Татьяна Коркина

В Югре сегодня, 2 июля, ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь с грозой. Ветер юго-западный ночью 5 – 10 м/с, днем 7 – 12 м/с, местами порывы 15 – 18 м/с. Температура воздуха ночью +9…+14 С, по юго-западу +15…+20 С, днем +27…+32 С, в северо-западных и восточных районах +20…+25 °С.

В Ханты-Мансийске переменная облачность. Ночью кратковременный дождь гроза, днем без осадков. Ветер юго-западный ночью 5 – 10 м/с, днем 7 – 12 м/с. Температура воздуха ночью +12…+14 С, днем +27…+29 С.