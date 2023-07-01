В Ханты-Мансийске пройдет Северный форум, на котором обсудят проблему загрязнения рек

Фото: Эдуард Исаков

В Ханты-Мансийске пройдет Генеральная ассамблея Северного форума, на котором обсудят проблемы загрязнения рек. Об этом сообщил сенатор от округа Эдуард Исаков.

«В формате круглых столов и рабочих совещаний обсудим с коллегами повышение качества жизни северных территорий, арктические исследования по проблемам загрязнения рек, а также развитие туризма», - написал он в своем телеграм-канале.

Также сенатор уточнил, что ассамблея пройдет с 6 по 8 июля. Автономный округ будет возглавлять форум с 2023 года по 2025 год.

Кстати, международная организация «Северный форум» была учреждена в 1991 году, а Югра входит в нее с 1994 года.

«За это время у нас накопился большой опыт в решении сложных вопросов развития северных территорий. За эти годы нами была проделана совместная работа по решению гуманитарных и экономических задач», - добавил Эдуард Исаков.