В Югре 1 июля 2023 года потеплеет до +29 градусов

Погода в Югре на 1 июля Фото: Вера Зенина

В субботу, 1 июля, по прогнозам метеорологов, в Югре будет переменная облачность, местами кратковременный дождь, днем в отдельных районах ожидается гроза. Ветер западных направлений с переходом на юго-восточный 7-12 м/с. Температура ночью +7...+12 градусов, днем +18...+23, местами по западной половине до +29.

В Ханты-Мансийске: переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный 7-12 м/с. Температура ночью +8...+10 градусов, днем +20...+22.

Ознакомиться с подробным прогнозом погоды по региону можно ниже: