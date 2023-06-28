В Нефтеюганске молодой мотоциклист без прав попал в серьезную аварию

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

На дорогах Югры вновь пострадал человек. Как сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, ДТП произошло 27 июня на улице Нефтяников в Нефтеюганске.

- Около 18:00 столкнулись автомобиль «Toyota» и мотоцикл «Motolevo». По предварительным данным, 33-летний водитель иномарки, поворачивая налево, не пропустил мотоциклиста, ехавшего во встречном направлении, - рассказали в ведомстве подробности случившегося.

В результате ДТП травмы получил 18-летний водитель мотоцикла.

Позже полицейские установили, что молодой человек не имел водительских прав и передвигался без шлема.

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

Всего за прошедшие сутки на дорогах округа зарегистрировано три ДТП, в которых пострадали три человека, в том числе один ребенок.

Также автоинспекторы задержали 10 водителей с признаками опьянения, еще 291 привлекли за выезд на встречную полосу, а 49 - за нарушение правил перевозки детей.