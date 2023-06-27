В западном жилом районе Сургута увеличат мощность котельной

Фото: СГЭС

Специалисты Сургутских городских электрических сетей приступили к ремонту и развитию тепловой инфраструктуры. Как сообщили в пресс-службе компании, суммарно в теплоэнергетику города будет вложено 190 миллионов рублей.

Сейчас ремонтная компания началась в западном жилом районе Сургута, теплом который снабжает котельная К-45. Энергетики уже провели диагностику четырех водогрейных котлов и гидравлические испытания на магистральных теплосетях. До 3 июля они выполнят ремонт и техническое обслуживание оборудования.

Тепловая мощность данной котельной составляет 100 Гкал/ч. Ввели объект в эксплуатацию в 2015 году, всего было запланировано два пусковых этапа.

- На первом пусковом этапе установлено четыре водогрейных котла мощностью 60 Гкал/ч со вспомогательным оборудованием. На втором этапе, при росте нагрузок, предусмотрено строительство 2-х дополнительных котлов мощностью 20 Гкал/. каждый, - говорит генеральный директор «СГЭС» Пак Мен Чер.

Сегодня резерв мощности объекта на пределе: подключенная нагрузка составляет 68,6 Гкал/ч. Котельная обеспечивает теплом жилые и социальные объекты девяти микрорайонов западного жилого района Сургута с населением до 100 тысяч человек.

В связи с этим в 2023-2024 годах планируется начать строительство второй очереди котельной мощностью 40 Гкал/час.

- Мы актуализировали проект ввода второго этапа строительства котельной в соответствии с растущими потребностями в тепловой энергии западной части города. В текущем году будут закуплены материалы и оборудование, а в 2024 году начнется монтаж котлов и подача тепла в 39-й микрорайон, где сегодня активно ведется комплексная жилая застройка, - отметил генеральный директор СГЭС.