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НовостиОбщество26 июня 2023 9:52

Житель Нижневартовска Алексей Хоменко погиб в ходе СВО

Он с честью нес службу, встав на защиту интересов Родины
Марина Прохорова
Фото: администрация Нижневартовска

Фото: администрация Нижневартовска

Житель Нижневартовска Алексей Хоменко погиб в ходе СВО. Информацию об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

- В ходе специальной военной операции сержант Алексей Хоменко выполнял задачи в должности командира отделения боевых машин и бронетранспортеров. Наш земляк с честью нес службу, встав на защиту интересов Родины и мирного населения, - прокомментировали в мэрии.

По словам родных, Алексей был отзывчивым и целеустремленным человеком, а еще настоящим патриотом.

Алексей Хоменко родился и вырос в Нижневартовске. После школы поступил в профессиональное техническое училище, где получил специальность электромонтера по обслуживанию электрооборудования, а в 1994 году был призван на срочную службу. Алексей защищал рубежи страны и принимал участие в боях в горячих точках.