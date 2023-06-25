СМИ: в Югре подростки избили ребенка за отказ играть в прятки на деньги

Родители школьника зафиксировали ущерб у врачей и написали заявление в полицию. Фото: Татьяна Коркина

Югорские СМИ пишут о драке между двумя школьниками, которая произошла в местном поселке. По данным журналистов, якобы подростки в Югре сломали третьекласснику коленную чашечку за отказ играть в прятки на деньги. Сначала ребенка загнали в гараж и заставили прятаться, а потом избили и выманили деньги в размере 500 рублей.

Родители школьника зафиксировали ущерб у врачей и написали заявление в полицию, но нападавшие оказались якобы не наказаны. Сейчас подростки сидят дома и не выходят на улицу, боясь наказания.

В пресс-службе МВД России по ХМАО-Югре журналисту «КП» сообщили, что история является фейком и подобная трагедия не происходила на территории автономного округа.