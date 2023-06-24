Погода на 24 июня в Югре: ожидается мелкий дождь

В Югре ожидается мелкий дождь. Фото: Виктория Гаврик

Сегодня, 24 июня, в Югре солнце будет редко показываться из-за облаков. На протяжении всего дня ожидается мелкий дождь, который ближе к вечеру должен закончиться. Температура воздуха ночью + 3 градуса, днем +9...+14, местами до +19 градусов.

Вечером столбики термометров покажут +6..+8 градусов. В течение дня будет дуть северо-западный ветер со скоростью 9 метров в секунду. 24 июня православные вспоминают двух апостолов Варнаву и Варфоломея.

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО.

Для этого дня характерны моросящие дожди. В старину люди верили, что с 24 июня начинаются «русалочьи дни», которые длятся до 7 июля – праздника Ивана Купалы. Водоемы старались обходить стороной, поскольку существовало поверье, что русалки могут защекотать до смерти. Считалось, что это хорошее время для гаданий.