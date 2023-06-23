Треть отправленных на исследование клещей в Югре оказались заражены энцефалитом и боррелиозом

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В Югре продолжают фиксировать активность клещей. Согласно данным регионального Роспотребнадзора, на 22 июня в округе зарегистрировано 3 557 обращений за медицинской помощью по поводу присасывания насекомых.

За неделю, с 12 по 18 июня, зафиксировано 435 случаев, что ниже предыдущей недели в 0,6 раза (40,5%), и ниже аналогичной недели 2022 года на 27,4%. В основном югорчане подцепляли клещей на дачах - 31,5% и в лесах - 27,2%, а вот на доли парков и скверов пришлось всего 1,7%.

С начала сезона на зараженность исследовано 1 480 клещей: 1 208 снятых с людей и 272 собранных в природе.

В итоге доля зараженных клещей составила 33,9%: вирусом клещевого энцефалита - 0,9%, клещевым боррелиозом - 31,5%, моноцитарным эрлихиозом человека - 5,5%, гранулоцитарным анаплазмозом человека - 0,9%.

Отметим, что на 22 июня вакцинацию против клещевого энцефалита прошли 106 324 югорчан, из них дети - 33 936.