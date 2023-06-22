Фото: администрация Нижневартовска

В Нижневартовске перекроют улицу Нефтяников. Информацию об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

«В связи с проведением ремонтных работ, в пятницу, 23 июня, будет перекрыт участок автомобильной дороги по улице Нефтяников - от городского драматического театра (ул. Спортивная, д. 1) и до магазина «Зернышко» (ул. Спортивная, д. 5)», - говорится на официальном сайте городской администрации.

Дату окончания работ власти не назвали, но сообщили, что при неблагоприятной погоде работы перенесут.

«Просим жителей города заблаговременно планировать свой маршрут и соблюдать правила дорожного движения», - обратились в мэрии к вартовчанам.