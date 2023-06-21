Фото: администрация Сургута

В День памяти и скорби для жителей Сургута подготовили особое мероприятие. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

- Встреча «На привале» посвящена 82-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Для участников и гостей мероприятия подготовили концертную программу, выставку «Фронтовые подруги» и полевую кухню, - прокомментировали в мэрии.

Мероприятие пройдет в Центре патриотического наследия, начало назначено на 12:30.

Кстати, место проведения было выбрано не случайно. Уже много лет подряд на площадке центра собираются ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла и неравнодушные сургутяне, которые хотят почтить память погибших на полях сражений Великой Отечественной войны.