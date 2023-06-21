В Нижневартовске работает уполномоченный по правам человека в Югре

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В Нижневартовск приехал уполномоченный по правам человека в Югре Наталья Стребкова. Как сообщили в городской администрации, главная цель ее визита - объединить усилия различных ведомств для качественного взаимодействия с фондом «Защитники Отечества».

Напоминаем, что региональный филиал федерального центра помощи военнослужащим и их семьям заработал в Югре 1 июня. В Ханты-Мансийске окружное отделение уже включилось в работу, а вот в Нижневартовске оно только создается.

- Задачи у фонда весьма глобальные, но все они кроются в одном слове - помощь. Любая помощь - психолого-педагогическая, медико-социальная, материально-техническая, взаимодействие с различными структурами и многое другое. Сегодня мы объединяем различные ведомства, чтобы выстроить качественный механизм работы с фондом «Защитники Отечества» и безотлагательно оказывать помощь военнослужащим и их семьям, - отметила Наталья Стребкова.