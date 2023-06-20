В Нягани назначили нового начальника полиции

Фото: УМВД России по ХМАО-Югре

Подполковник полиции Сослан Джанаев назначен новым начальником няганского ОМВД. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Управления министерства внутренних дел.

Назвал имя нового главы ведомства начальник УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре Дамир Сатретдинов. Он специально посетил Нягань с рабочим визитом и провел совещание, на которое были приглашены глава города Иван Ямашев, председатель городской думы Василий Меркулов и прокурор Марат Тубеев.

- Уверен, что высокие организаторские способности, целеустремленность, добросовестное отношение и значительный управленческий опыт Сослана Назимбиевича позволят ему в кратчайшие сроки оценить фактическое состояние дел на новом месте службы и внести существенный вклад в укрепление правопорядка и общественной безопасности Нягани», - отметил Дамир Растямович.

В свою очередь Сослан Джанаев выступил с ответным словом. Он поблагодарил власти за оказанное доверие и отметил, что готов к выполнению возложенных на него задач.

Обращаясь к личному составу, генерал-майор полиции обозначил приоритетные направления в работе на предстоящий период, среди которых: противодействие коррупции, экономическим хищениям в бюджетной сфере и на предприятиях топливно-энергетического комплекса, а также недопущение преступности среди несовершеннолетних и в общественных местах.