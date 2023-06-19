В Октябрьском районе водитель легковушки едва не угробил трех человек, нарушив ПДД

Фото: Госавтоинспекция Югры

На дорогах Югры вновь пострадали люди. Как сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, ДТП произошло 18 июня на 72 километре автодороги Нягань - Талинский.

- По предварительным данным, 64-летний водитель «УАЗ Пикап», проезжая перекресток, не пропустил автомобиль «Hyundai», ехавший по главной дороге, - рассказали в ведомстве подробности случившегося.

В результате столкновения травмы получили 34-летний пассажир «УАЗа», а также два пассажира иномарки - юноши 19 лет и 21 года.

Фото: Госавтоинспекция Югры

Отметим, что за прошедшие выходные на дорогах округа зарегистрировано 9 ДТП, в которых 12 человек получили травмы. Кроме того, автоинспекторы задержали 48 водителей с признаками опьянения, за выезд на полосу встречного движения привлекли 138 водителей, еще 135 - за нарушение правил перевозки детей.