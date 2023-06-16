В Югре за неделю число укушенных клещами увеличилось больше чем на 20% Фото: Татьяна Коркина

С начала эпидемического сезона в Югре зарегистрировано 3 122 обращение за медицинской помощью по поводу укуса клеща. За последнюю неделю зарегистрирован 731 случай, что ниже предыдущей недели на 20,9%.

На прошлой неделе клещи чащи нападали на даче – 40,2%, в лесу – 36,4%, в черте городов, поселков – 28,8%, на дачах, завозных – 20,0, на кладбищах – 2,5, в парках и скверах – 2,0%.

Больше всего пострадавших в Ханты-Мансийском районе, Октябрьском районе, Кондинском районе, Нефтеюганском районе, Пыть-Яхе, Ханты-Мансийске, Лангепасе, Нягани, Урае и Нефтеюганске.

По последним данным Роспотребнадзора, вакцинацию против клещевого энцефалита получили 101 148 югорчан, из них дети – 32 345.