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НовостиОбщество16 июня 2023 9:07

В Сургуте 18 июня пройдет юбилейный, 35-й праздник Сабантуй

Гостей ждет насыщенная программа
Виктория Терина
Фото: архив администрации Сургута

Фото: архив администрации Сургута

В воскресенье, 18 июня, в Сургуте пройдет юбилейный, 35-й праздник Сабантуй. Мероприятие начнется в 11:00 на Центральной площади Сургута, а точнее на пересечении пр. Ленина и ул. Университетской.

Гостей ждет насыщенная программа: концерты, мастер-классы по декоративно-прикладному искусству, национальные игры. Участники продемонстрируют древние ритуалы и традиции, которые станут неотъемлемой частью культуры татар и башкир. Традиционным спортивным событием станет увлекательная борьба корэш. Этот вид национального единоборства считается одним из самых зрелищных и интересных.

В Сабантуе примет участие коллектив татарской культуры «Сандугач» и Народный самодеятельный коллектив ансамбль народного танца «Шатлык». В празднике поучаствуют коллективы Нефтеюганска и Лянтора, а также мастера искусств Татарстана и Башкортостана.