В Сургуте к юбилейной дате появится исторический пешеходный маршрут и «Сургутский кремль»

Фото: администрация Сургута

В следующем году Сургут отметит 430 лет со дня основания. К этой дате в городе появится исторический пешеходный маршрут и памятный знак «Сургутский кремль». Ранее глава города Андрей Филатов дал старт крупному краеведческому проекту, а этапами его реализации поделились на штабе по строительству.

Памятный знак появится на месте расположения первой Сургутской крепости. Дизайн придумали сотрудники департамента архитектуры и градостроительства вместе со студентами и преподавателями СурГПУ. От нового объекта будет проходить уникальный маршрут со всей сопутствующей инфраструктурой, который соединит Старый Сургут, Купеческую усадьбу Г. С. Клепикова и другие исторические объекты на территории 9 и 10 микрорайонов.

- Установят информационные стенды, vr-бинокуляры, тематические детские площадки и т.д. Торцы нескольких домов украсят муралы, изображения будут сформированы из исторических фото Сургута. На всей территории оборудуют архитектурно-художественную подсветку фасадов домов, тротуаров, деревьев и т.д. - отметили в администрации города.

Все работы проводят по графику и сейчас определяют источник финансирования, уточняют сроки завершения всех мероприятий.